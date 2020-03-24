隨著疫情蔓延確診數飆升，民眾防疫意識也相對提高，不僅更在注重手部衛生也對別人的習慣更在意！有名網友就爆料，公司一名不愛洗手的女同事本來就常常上完廁所不洗手，不過最近因為疫情的關係竟然讓她更合理化自己不洗手的行為，還拿公司的酒精猛噴自己的手稱：「用酒精比較乾淨」引發網友議論。

原PO在爆料公社APP《爆怨公社》表示，坐自己隔壁的女主管衛生習慣不好，自己之前就已經知道她上完廁所經常不洗手，會記得洗手的次數非常少，礙於種種關係，原PO自己也不便反應。但最近因為疫情的關係，她更合理化自己不洗手的習慣，因為她說「用酒精比較乾淨」，所以拿公司給大家消毒的酒精狂噴！讓原PO相當生氣，他氣憤的說「拜託，酒精是公家的東西，不是讓你這樣用的！看到就覺得很OX，忍不住很想抱怨這個骯髒的人！」

網友也不認同她「不洗手只噴酒精的行為」表示用肥皂洗手才能真的把病毒洗掉，疾管署也呼籲民眾應落實正確勤洗手(濕、搓、沖、捧、擦)才是防範病毒最重要且最有效的方法。

(中時電子報)