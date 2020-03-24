勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷今（24）表示，台商重新評估境外公司的去留時無需過度恐慌，可採取三步驟因應：盤點境外公司功能，盡速調整不合規之交易；評估精簡投資架構之可行性；存續的境外公司應遵循經濟實質法案。

過去台灣甫開放投資大陸時要求間接投資，迫使大陸台商利用維持成本較低的境外公司，例如：BVI、Cayman、Samoa等，作為轉投資大陸的跳板；而大陸剛開放外資投資時，僅允許設立生產型企業並鼓勵外銷出口，基於配合大陸當地的關務、稅務及外匯作業，迫使台商利用境外公司作為轉單貿易的中繼站。

近年在全球反避稅的浪潮下，除了各國積極修訂相關反避稅法令外，許多境外公司被要求須符合經濟實質。因此，境外公司的維持成本不斷升高，台商不得不重新思考現有境外公司的存續與否。

勤業眾信建議，受到全球稅務法規變革影響，除展望未來外，企業應審慎評估投資和家族事業、營運模式與供應鏈重組、及全球營運資金配置之相關問題。徐曉婷表示，台商無需過度恐慌並提出三步驟如下，建議重新評估境外公司的去留：

第一，盤點境外公司功能，盡速調整不合規之交易：

台商應盤點集團內所有境外公司之功能，除了控股功能外的境外公司，例如作為轉單截留利潤者，或登記專利權收取權利金的境外公司，由於此類境外公司交易涉及避稅行為，且難以在當地落實經濟實質，建議宜盡早調整交易模式並將其清算，以免遭受罰款或資金凍結等制裁之風險。

第二，評估精簡投資架構之可行性：

若屬於控股功能的境外公司，由於牽涉母公司及轉投資大陸公司的股權處分，須審慎評估可能產生的清算稅負、資本利得稅、資金成本、及當地工商登記之規定等四大面向。徐曉婷補充，若清算境外公司的稅負成本不高，台商通常會選擇清算，台灣母公司還有機會認列投資損失；若稅負成本很高，亦可考慮繼續維持境外公司的控股功能。當控股功能的境外公司牽涉歐洲地區的股東或轉投資事業時，則須特別留意，近期各歐洲國家對於境外公司黑名單的相關制裁，並做適度因應。

第三，存續的境外公司應遵循經濟實質法案：

經執行前面兩個步驟的評估後，若仍需境外公司，除了定期繳交維持費用之外，應遵循經濟實質法規要求，例如按期執行當地周年申報、經濟實質聲明及申報，及定期申請良好存續證明，以確保銀行帳戶之使用。徐曉婷提醒，應留意Cayman應於三月底前執行首次「經濟實質年度聲明」及周年申報，12月底前才能辦理「經濟實質年度申報」。

勤業眾信指出，眼下全球反避稅趨勢和租稅天堂經濟實質法已勢在必行，除了展望未來經濟復甦，更應審慎評估投資和家族事業如何整理、企業營運模式與供應鏈重組、及全球營運資金配置等問題。徐曉婷表示，境外公司並非完全不可用，對於集團資金之靈活性、合資或處分投資之彈性、家族股權傳承等需求，境外公司仍有其優勢，台商應審慎使用。

(旺報 )