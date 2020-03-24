行政院今日宣布加碼400億元新冠肺炎疫情紓困方案，交通部長林佳龍表示，目前正在研議500元的國旅抵用券，給予有取消出國紀錄的民眾使用，總經費約10億元。

受到新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的，為觀光、運輸、航空、旅宿等產業，行政院提出補助方案，給予中小型業者補助，觀光旅館每家20萬元、民宿業每家5萬到10萬元、旅行業每家10萬元、觀光旅遊業每家20萬元。觀光旅宿業者的補助金額，約需40億到60億元。

業績衰退5成以上，並且不實施減班休息（無薪假），且減薪未達2成的企業，政府補助每名員工元薪資2成，每個月上限1萬元，共3個月。勞動部補助減班休息者，每小時職訓津貼158元，每月上限120元。安心就業計畫，補助投保薪資差額50％，最高1萬1,000元。

林佳龍指出，原本一年有1,700多萬人次出國，國外旅客來台每年1,100萬人次，希望能把觀光逆差轉為國內旅遊。因此，交通部將提出500元國旅抵用券，給予有取消出國紀錄的民眾領用，在疫情趨緩的時候實施，總經費約需10億元。

行政院政委龔明鑫指出，院長蘇貞昌也支持這樣的方案，交通部既然有想法，將會盡快安排相關會議，盡快拍板。

(工商 )