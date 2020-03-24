我是一個開雜貨店的老闆娘，小小的店不到3坪，迪士尼卡通拖鞋、毛線編織做的桌墊、地墊等都有賣，還擺了個冷凍櫃，裏頭裝滿了一包包裝的雞腳、鴨賞、豆乾等許多滷味。最近還因為疫情的影響，進了一些「布口罩」產品，一個從50、60元的到399元的價格都有。

今天，店裡頭來了一對母女。媽媽看起來有60多歲的樣子，看到我店裡頭賣的「布口罩」標價是399元，就一直問我說這個布口罩的不織布材料，可不可以殺菌，滅掉病毒。

我只能把這個牌子布口罩廠商做的SGS檢驗拿給她看，提供她參考，跟她說十幾年前發生SARS疫情的時候，我的媽媽就也有用過這種布口罩，可以重複清洗。結果現在發生新冠肺炎疫情，我的媽媽又拿出來這個布口罩用，我才想到可以跟廠商進貨。但我還是有跟她說：「這個不能算是醫療級的喔！」就深怕這位媽媽誤會。

沒想到這位太太把貨架上五、六個價格最高的399元布口罩，全掃光。我問她說：「太太，妳為什麼要買這麼多呢？」這位太太才幽幽地望著身旁的小姐說：「女兒堅持要回英國，我很擔心。」我就搭著話說：「現在國外疫情好像也不是很好的樣子。確診的案例一直再增加，能夠不出國應該比較好。」

只見這位太太欲言又止地想繼續說，我看到她的女兒靜靜地在她身旁沒有多說幾句，只是從她的母親手上接著裝著許多個布口罩的包裝袋，放進自己的包包裡。「我想一定是有非要回去英國的原因，要不然看到母親臉上非常捨不得的神情，是那麼地憂傷，我只能祝福這位小姐回到英國之後，平平安安第，讓她的母親放心。」

(中時電子報)