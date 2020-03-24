COVID-19（簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）爆發以來，台灣陸續發生便當店拒送便當到醫院、房東拒租屋給護理師等事件，連不是最前線的護理人員都受歧視，還波及子女被排擠，北部醫院爆發院內群聚感染後，幼兒園要求護理師的孩子居家隔離14天再上學，日前高雄也發生網路流傳某確診病患曾至某診所求診，造成該診所不堪網路謠言霸凌宣布停診，診所護理人員讀幼兒園的小孩子也被同學家長聯合要求「請假」14天不要去學校。醫護人員不禁感嘆：「社會並沒有比17年前SARS發生時進步！」

全台新冠肺炎全台確診病例累計超過160例，分由各地責任醫院照顧，第一線護理師承受極大的工作壓力之外，還要面對外面的排擠、擔心小孩被霸凌，甚至親屬希望她們不要回家住的壓力。

護理師在進入負壓隔離病房前必須全副武裝，包得密不透風，十分辛苦。（圖片來源：陳德信）

南部一家教學醫院吳姓護理師身為第一線醫護人員，需要全副武裝進入負壓隔離病房照顧病人，「兒子有一次看到手機裡我著裝工作的照片後，覺得媽媽很好屌、好偉大」，她很欣慰兩個孩子理解且認同媽媽的工作，但電視播報醫護人員被不友善對待的新聞，對孩子是有影響的，有一天她聽到就讀小五的老大叮嚀小一的弟弟：「去學校不要跟同學說媽媽在醫院工作」，弟弟不解問「為什麼」，老大回答：「因為同學知道就不要跟你玩了」。

孩子的對話讓她很心酸，孩子「覺得媽媽很偉大，以媽媽為榮，但又不敢讓同學知道媽媽的職業」的矛盾讓她很心疼。她說，因醫院工作忙碌又有排日夜班，孩子上下學都由先生接送，她鮮少在學校露臉，班上家長並不知道她是護理師，雖然不見得家長都不理性，「但遇到一個就夠了」。

南部另一家醫院的資深護理師在SARS有「很受傷」的經歷，原本以為這次民眾觀念進步了，結果鄰居說「要離你遠一點」。

她說，17年前SARS時爆發時她還年輕，「可能是使命感吧」，她自願到院方專門收治SARS病患的病房服務，沒想到有一天情同姊妹的閨蜜跟她說：「我先生要我們暫時不要聯絡。」她回憶，「那時感覺很受傷，我這麼熱忱、主動到第一線照顧SARS病患，最好的朋友不但沒有為我加油打氣支持我，反而切斷聯繫。」之後5年她完全沒跟閨蜜聯絡，雖然後來閨蜜主動恢復邦交，但友情的裂痕已難以修復。她表示，當年SARS造成社會及民眾極大恐慌，她可以體諒好友的作為，「不過我也看到了人心」。

這次新冠肺炎疫情，政府對疫情持透明開放態度，防疫也見成效，原本她認為社會整體進步了，沒想到竟然還是有人認為「醫院很危險」拒絕送便當到醫院、「護理師不乾淨」房東拒絕租屋等情事，有一晚她下班回家遇到平常見面會點頭打招呼的鄰居，寒暄中得知她在醫院工作，對方馬上說：「那我要離你遠一點！」她說，雖然對方可能只是開玩笑，但當著她的面這樣說，她心裡很不是滋味，「當下我回了他一句『對，離我遠一點好』，就走開了。」她說，還好比起SARS，「這次只受到小小的傷害」。

中部一名也在第一線的護理師，面對的則是親人的壓力，公婆要求她這段時間不要回家住，以免把病毒帶回家。「醫院並沒有安排住宿，不回家住哪裡呢？」她表示，除了跟公婆解釋在醫院都有做好防護措施，自己也勤洗手勤洗澡，多重保護。

在這場防疫作戰中，醫護人員都小心保護自己，在醫院門口為病患量測體溫也會穿上防護裝備。（圖片來源：陳弘璋）

她說，孩子才牙牙學語，「不要說老人家，我自己也很怕好不好，所以我們（護理師）下班一定在醫院洗好澡、換好衣服才回家」，她在醫院洗兩次澡，回家一進門馬上再去洗一次，才去抱小孩。

「其實不少護理師都有這個問題，家屬希望這段期間我們住醫院」，她表示，如果可以，希望抗疫期間政府可以提供第一線醫護住處，但不是強制，由大家依自身情況選擇，這樣也可以減少萬一醫護被感染，不會造成家庭群聚或社區群聚。

「在負壓病房工作壓力真的很大，有學姊SARS時在醫學中心負壓病房工作，SARS過後頭也不回的離開臨床護理工作，」她說，政府要夠挺第一線護理人員，護理師才撐得下去。

(中時電子報)