路透報導，大陸國務院總理李克強週二召開常務會議稱，當前全球疫情大流行對世界經濟造成嚴重衝擊，對國內經濟帶來嚴峻挑戰，要在科學精準防控的基礎上，積極有序推動製造業和流通業復工復產復業；同時，進一步提升中國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。

央視晚間新聞聯播援引會議內容並稱，要落實扶持中小微企業、個體工商戶的各項政策。引導金融機構提高對中小微企業的信用貸款、續貸、首貸和中長期貸款比重。鼓勵大企業融資後向上下游中小微企業支付預付款。

「針對外需訂單萎縮態勢，支援企業網上洽談、網上辦展，主動抓訂單。根據國際疫情發生新變化的情況，研究推遲今年春季廣交會時間以及利用網路等手段舉辦等替代方案。」會議稱。

會議並指出，要協調解決製造業全產業鏈復工復產遇到的困難，保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口；發展線上零售、餐飲、問診、教育和農村電商等新業態和便民消費網路。

會議強調，中國國際航空貨運能力存在明顯短板，受疫情衝擊國際航空客機腹艙貨運大幅下降，對產業的國際供應鏈帶來較大影響。要採取有效措施提高國際航空貨運能力，既保通保運保供，又增強物流國際競爭力。

(旺報 )