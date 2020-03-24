全球受到新冠肺炎疫情影響，全民防疫不出國，老爺酒店集團旗下11家飯店將於4月6日起至5月31日止，共同推出「老爺樂遊季Royal Festival」，各飯店結合戶外活動及文藝體驗，讓國人享受登山健行樂趣、欣賞藝術家創新力作、新竹內灣山城散策等，即使舊地重遊也能玩出新花樣。

5、6月入住礁溪老爺加贈抹茶山系列下午茶。(老爺酒店集團提供)

因1張照片爆紅的「抹茶山」，位於宜蘭礁溪的三角崙山，沿著聖母山莊步道即可抵達，是1條略具挑戰性的登山路線，礁溪老爺飯店自即日起至4月底，免費提供抹茶山登山遊程；5至6月則是周日出發攻頂遊程，每位住客可加購800元，攻頂下山回飯店享受擬真版的抹茶山甜點及飲品，且每房再贈1000元購物金，活動期間1泊1食專案價只要7888元起。

知本老爺1泊1食住房方案只要4599元起。(老爺酒店集團提供)

竹子湖海芋花季亦是每年春季的打卡熱點之一，北投老爺酒店特派專車接駁住客至陽明山踏青賞花，不僅可一遊竹子湖最佳觀景點來欣賞海芋花海及繡球花田，且入住期間再贈1500元消費金抵用館內餐飲、SPA、販售商品等，1泊1食住房專案只要6288元+10%起。

北投老爺推春遊賞花行程，鼓勵旅人戶外踏青。(老爺酒店集團提供)

分布於北中南的「老爺行旅」與藝文展覽深度連結，將於3月底前輪番推出新展，揉合在地藝術家的創作與轉譯，為旅客在旅行增添藝術文化養分，如4月底前不分平、假日，入住台南老爺指定房型只要3000元起，再享藝文折抵金500元；位於台北市中山區的商務型飯店「老爺會館台北南西」、「台北林森」，則是首次祭出2天1夜只需2499元起的破盤價，訂房再送台北當代藝術館門票及展覽手冊，不用飛出國，在台灣也能沉浸於藝術之旅。

(中時 )