新冠肺炎（COVID-19）在台確診數已累積至215例（3/24），但可別以為都大多都為境外移入病例就大意了！還是小心零星社區感染的病毒傳播。根據澳洲雪梨大學教授「Yale Zhuxiao Wong」指出，「大眾交通運輸」狹窄的空間、有限的通風環境，是最容易造成病毒傳播的地方。另外健康網站《Heho》指出，搭乘大眾交通工具時，為避免受病毒感染，有4個地方要特別注意，尤其千萬不要站在「出風口」。

●別在火車、高鐵上吃東西

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，許多人一上車後，就會把包包放在地面，但是地面其實很髒。因為「一般人咳嗽時通常會往前傾、向下咳；病毒自然就會下、斜前方噴飛」，而這正是民眾慣用放置包包的位置。另外，最好也不要在車廂上用餐，因為座位上的托盤通常都充滿著各旅客的飛沫，黃軒說，現在大眾暈舒雖然會加強消毒，但仍不可能「每小時」都清潔。

●驗票口改用電子票卡

大眾運輸出入站口，盡量改為電子票劵「條碼感應」，避免重複接觸。不然，就是把票卡收納到獨立的小袋子裡存放，使用後隨時用酒精消毒手部。

乘大眾交通工具時，千萬別選擇站在空調的「進排氣口」處，這邊最毒。（圖／Shutterstock）

●千萬別在站「冷氣出風口」

在權威的醫療期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）上，刊登了一個新加坡的團隊於3月4日發表的研究，他們在新冠肺炎患者的「隔離病房」進行病毒篩檢，全面呈現出陰性。

但是研究團隊卻在「排氣孔風扇」上驗出病毒。因此團隊推斷，這些攜帶病毒的空氣在房間進行換氣的過程中，沉積到通風設備上。這不但驗證了「通風」有住於防疫，更顯示站的「位置」的重要性。所以在搭乘大眾交通工具時，千萬別選擇站在空調的「進排氣口」處，這邊最毒。

●密閉空間，人與人保持距離2公尺

中華醫學會曾指出，新冠病毒傳染力之強，可在較密閉的車廂內傳播最遠達4.5公只、在空氣中飄浮持續30分鐘。所以，人與人適當「保持距離」勢必要的，雖然4.5公尺有點難達到，但盡量保持至少2公尺的距離，並配戴口罩。

(中時電子報)