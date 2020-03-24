美國聯準會(Fed)推出無上限量化寬鬆(QE)，加上美國國會正在批審川普政府提出的2兆美元刺激經濟的紓困方案，亞股周二全面收漲，歐股早盤也上漲，美股3大指數期貨甚至漲到熔斷。道瓊指數24日開盤大漲1,130.26點、暫收19,722.19點，道瓊指數一度暴漲超過1300點。

美國民主黨籍、眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)24日上午接受媒體採訪時聲稱，美國國會將在數個小時之後達成一個重大協議，市場預料川普政府提出的2兆美元紓困案將痛過。川普政府祭出規模高達2兆美元的經濟刺激方案於周一出乎意料的卡關，民主、共和兩黨表示會繼續協商，與此同時，民主黨也推出2.5兆美元的刺激經濟計畫。

截至台北時間晚間9點45分，道瓊指數上漲1,196.65點或6.44%、暫收19,788.58點；標普500指數上漲126.49點或5.65%、暫收2,363.89點；那斯達克指數上漲356.8點或5.20%、暫收7,217.48點。

(中時電子報)