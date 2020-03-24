美國繼參議院率先出現新型肺炎確診病例後，眾議院近日也有2名議員中標，使越來越多議員被迫隔離，令國會不得不考慮改採代理人或其他替代表決方案。民主黨議員甚至主張，無異議通過規模近2兆美元的經濟振興方案。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在23日發表的調查報告指出，在眾多議員因疫情而無法出席議會的情況下，民主黨議員主張無異議通過經濟振興方案。

然而，只要議會中有一人反對就無法達成無異議通過，在此情況下議會只能考慮代理人或其他替代表決方案。

(工商 )