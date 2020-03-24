議員紛紛隔離 美國會考慮替代表決方案 23:242020/03/24 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國繼參議院率先出現新型肺炎確診病例後，眾議院近日也有2名議員中標，使越來越多議員被迫隔離，令國會不得不考慮改採代理人或其他替代表決方案。民主黨議員甚至主張，無異議通過規模近2兆美元的經濟振興方案。 眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在23日發表的調查報告指出，在眾多議員因疫情而無法出席議會的情況下，民主黨議員主張無異議通過經濟振興方案。 然而，只要議會中有一人反對就無法達成無異議通過，在此情況下議會只能考慮代理人或其他替代表決方案。 (工商 ) #議員 #考慮 #表決 #無異議通過 #議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 波音考慮減發股利、裁員度難關 09:102020/03/20 財經 苗縣文件調閱權言語交鋒 議員怒槓議長 19:502020/03/20 生活 擴充檢疫所 相中歇業旅館 04:102020/03/21 生活新聞 台大校務會議謝絕媒體入場 表決速通過 14:062020/03/21 生活 港抗疫 如戰爭 憂傳播鏈成型 04:092020/03/22 話題觀察 觀念平台－論股東會召集程序的瑕疵 04:102020/03/23 產業特刊 安倍終於鬆口： 東奧也可能考慮延期 08:442020/03/23 國際 加拿大率先不參加 安倍鬆口：東奧可能延期 14:352020/03/23 國際 南韓因疫情考慮推遲高考 22:372020/03/23 國際 海外需求不振 豐田日本廠宣布停工 09:402020/03/24 財經 國際熱門新聞 辱罵、騷擾和暴力：疫情中美國華人面臨雙重危險 - 國際 川普鼓吹奎寧療法鬧出人命 - 時事 - 工商 歧視亞洲人！緬甸家庭美國逛超市慘遭「利器割臉」 男童毀容 - 國際 印度宣布 25日起全國封鎖21天 - 國際 「派警察帶火焰噴射器」！疫情肆虐義畢業生擬辦趴 首長烙狠話 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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