總統蔡英文今日赴台南視導軍隊防疫整備情況，她指出，新冠肺炎防疫期間，共軍軍機持續擾台，對台灣與區域安全的威脅，並沒有降低，希望空軍弟兄姊妹一定要確保國家領空安全。

蔡英文前往台南視導「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」暨「陸軍步兵203旅防疫整備」。在第一戰機聯隊，蔡英文聽取聯隊長陳世輝進行任務暨防疫簡報，並視導傷患後送作業演練、天駒部隊整備現況、快速恢復戰備及緊急起飛演練等，實地了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為。

隨後蔡英文前往陸軍官田營區，除聽取步兵203旅長陳生平進行部隊任務暨防疫整備簡報，也視察防疫包、旅指揮機構分區分流執行現況、軍事訓練106梯接訓作業、寢室設施與部隊學員住宿概況，以及福利社售貨及供應情形。

蔡英文表示，她是要代表國人同胞，向國軍打氣，感謝國軍在防疫期間的付出。她認為，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

蔡英文指出，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷的擾台，對台灣與區域安全的威脅，並沒有降低。因此她特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，也要求空軍弟兄姊妹，一定要確保國家領空的安全。

另外，陸軍203旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持，蔡英文期許203旅未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。

(工商 )