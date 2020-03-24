不用農藥就能除去雜草？日本一名媽媽在家中庭院種植秋葵，但雜草總是長得很快，導致秋葵都無法收成。她就讀小學的兒子看到後，決定幫媽媽執行「雜草全滅大作戰」，費時3年真的全去除掉雜草了。

一名帳號「@peco3575」的日本網友在推特表示，她在家中庭院內種植秋葵，但只要一到夏季，雜草就會生長得特別快，讓她種的秋葵很難存活下來。而她就讀小學的兒子看到這種情況，便主動說要以「除草」為主題，當作暑假作業來做研究，而且要「不使用農藥」，將雜草清除乾淨，同時將過程記錄下來。

兒子從今年的1月5日起到3月1日，不論晴雨，他每天都在土壤上奔跑，每次跑30分鐘。

兒子從今年的1月5日起到3月1日，不論晴雨，他每天都在土壤上奔跑，每次跑30分鐘。

經過了3年，兒子在3年間嘗試過多種方法，都無法完全清除雜草。某一天他突然靈機一動，發現土壤的軟硬度是導致雜草生長的關鍵，於是他決定每天在土壤上跑步。從今年的1月5日起到3月1日，不論晴雨，他每天都在土壤上奔跑，每次跑30分鐘，沒想到短短2個月後，雜草就不再生長了。

這個神奇的除草過程被媽媽記錄下來放上推特，網友紛紛大讚兒子的實驗精神很棒，也有農民認同此方法「身為一名農民，這是非常有效的除草方法，可在雜草種子發芽時挪動土壤，在雜草生根前徹底將其消滅。」

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(中時電子報)