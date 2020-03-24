南韓近日爆發涉及未成年少女性虐及性剝削網路匿名聊天室「N號房」事件，引起南韓社會震驚和憤怒。涉嫌販賣、散播性虐影片、化名為「博士」的聊天室管理員趙主彬（音）已被警方拘捕。警方決定，25日上午8點將他移送檢方時公開其姓名、年齡、面貌等個人資料。趙嫌將成為南韓第一個因性犯罪被公開身分的嫌犯。

首爾地方警察廳24日表示，嫌犯身分公開可能會影響其人權、對嫌犯家屬和親友恐造成二次傷害，但此案受害者超過70人，犯罪情節惡劣，嫌犯已遭逮捕，警方也掌握了充分的證據，考慮到「民眾有知的權利」、防範類似犯罪再次發生、公共利益等各種因素後，決定公開其姓名、年齡和照片等個資。

「N號房」是通訊軟體Telegram多個聊天群組的統稱。為躲避搜查，嫌犯提前建好多個聊天群組，不斷新建、解散群組，因此叫做「N號房」。多名嫌犯將非法拍攝的性剝削影片和照片上傳至聊天群組，只有用比特幣等虛擬貨幣付費成為會員才能觀看，入場費20萬至150萬韓元不等（約5千至3萬7千台幣），會員人數多達26萬人。

警方在調查「N號房」的過程中鎖定了124名嫌犯，目前已逮捕「博士」聊天室的25歲管理員趙嫌等18人。南韓總統文在寅已表示，此案是踐踏受害者的犯罪行為，指示警方徹查，讓所有加害者得到應有的懲罰。文在寅將刪除所有涉案影響，並向包括16名未成年少女在內的至少74名受害者，表達慰問之意。

警方尚未決定公開嫌犯個資，25歲的趙主彬就已經被韓媒起底，其「學霸」背景令人驚訝。趙嫌於2018年大學畢業，其所學專業為資訊和通訊，拿過獎學金，由於喜歡寫作，趙還曾獲大學作文比賽第一名，由此擔任學報主編，堪稱資優生。他也參加孤兒院公益活動，從2017年至今年曾捐款57次。

據警方調查，趙2018年大學畢業就開始網路詐騙，首先是開設網站以售賣毒品的假廣告詐財，此後於2019年設立專門收費散播女性性剝削視頻的「N號房」聊天群組。南韓警方確認，「N號房」群組三代管理員之一的「Watchman」已於去年年底被捕。目前警方正在追捕另一名管理員「GodGod」。

「N號房」事件曝光後輿論譁然，大批民眾要求公開嫌犯身份，包括群組會員資料。要求公開嫌犯資料的連署已突破300萬人。請願人在請願緣由寫道：「脅迫被害者，讓她在家人面前做出類似性行為的舉動，如果這不是惡魔，我不知道什麼才算惡魔？」

(中時 )