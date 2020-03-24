有情人終成眷屬！58歲的英國人羅伯特最近很苦惱，因為受疫情影響，他追求幸福的航班被取消，原先的冰島浪漫求婚之旅化為泡影。不過，靠著機智他最近贏得了美人歸----同樣在冰島，不過是在冰島超市。

在醫院擔任護士的羅伯特在手術室工作，新娘帕特茜則在一家臨終關懷醫院工作。原本羅伯特一直計劃兩人的冰島之旅將是決定後半生的幸福浪漫之旅。他日日在為此準備，緊張同時興奮不已。不過，新冠疫情擴大，英國和歐盟多國宣布鎖國，他原先訂的行程也被迫延遲。

羅伯特覺得，機不可失。愛在瘟疫蔓延時。一天晚上他特別帶女友帕特茜到一家飯店吃飯。羅伯特穿著正式，吃完飯後邀帕特茜到超市逛一逛。

兩人進了冰島Iceland超市，羅伯特找到一個比較清靜的地方，然後，他單腿跪地向女友求婚。

帕特茜起初還有點不好意思，接下來就忍不住的笑。幸運的是，她說了"yes"--接受了羅伯特的求婚。

冰島超市把照片上傳到社交媒體，立即爆紅。

這對新婚夫妻說，很高興能在這個艱難時刻為大家傳播一些喜悅和正能量。羅伯特表示，他這一小小的幽默之舉既彌補了冰島之行被取消的遺憾，也哄、得愛人高興，感覺真好。

BBC報導指出，身為醫護人員的羅伯特也希望能借此機會，表揚一下積極準備應對可能到來的疫情高峰的同事。

他說，麻醉師是奮鬥在第一線的人，看到他們的敬業和努力，「既備感安慰，也略有恐懼」。

(中時 )