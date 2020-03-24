全球第二大電腦展「COMPUTEX 2020」(台北國際電腦展2020)也延期了！外貿協會今與台北電腦公會共同宣布，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，原訂6月2日舉辦的COMPUTEX，將延期至9月底辦理，整整往後推遲近4個月，天數也由原先5天縮短為3天。

另外貿協與遊艇公會本月12日在高雄舉辦的「第4屆台灣國際遊艇展」，先前受新冠肺炎疫情影響延期，也拍板延至後年，要到2022年3月10日才會在高雄展覽館展出。

今年本是COMPUTEX 的40歲生日，規劃要盛大舉行，沒想到遇到肺炎疫情干擾。目前新冠疫情已累積全球167國、超過30萬人確診，讓外貿協會祕書長葉明水與台北市電腦公會總幹事杜全昌共同宣布，基於維護參展廠商及參觀者健康，參展效益與維繫COMPUTEX品牌形象，決定原本今年6月2日至6日舉辦的COMPUTEX 2020，延到9月28日至30日舉行，地點仍於台北南港展覽館2館。

不過展場日期只有3天，已比過去縮水2天。貿協表示，今年COMPUTEX將以5G與通訊、智慧解決方案、電競及創新與新創（InnoVEX）為重點。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，屆時將會透過全球63個駐外單位積極洽邀全球買主來參加9月展覽。

去年Computex舉辦5天，共有1685家廠商、超過5000個攤位，最後創造171個國家、4.2萬名國際買家入場紀錄。近幾年廣納新創團隊參與是重點，從2016年起增設「InnoVEX」新創特區，給新創團隊，供創投業者、製造商與專業人士交流。

(中時 )