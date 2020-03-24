新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，醫護人員堅守崗位抗疫也疲於奔命，非常勞累。盛弘醫藥（8403）宣布，集團關係企業-敏盛綜合醫院決策會議決議，為鼓勵近三個月來犧牲小我和假期，勇於承擔防疫工作的醫護同仁，將為防疫前線的人員發放特別獎金每月近百萬元，除慰勞工作人員的辛勞外，也展現集團對抗疫情的堅定決心。

此外，這次的特別獎金是集團旗下盛弘醫藥為體恤臨床第一線醫療人員的辛勞，再加發新台幣700萬元的獎勵金予執行高危險業務的同仁。

以敏盛綜合醫院為主軸發展的醫療集團，已發展出全人照護（Holistic Health Care）」的醫療生態系，包括：經國總院、龍潭分院、大園分院、竹科員工診所、哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商、敏成公司等。

敏盛集團創辦人暨總裁楊敏盛指出，對抗疫情是醫療體系責無旁貸的責任和使命，但如果沒有醫護人員的全心投入、燃燒自己的精神，也無法為同胞提供安全健康的照護。敏盛作為桃園最具完整醫療規模的區域醫院，前線防疫同仁不眠不休為地方防疫提供最安全的守護，敏盛同仁的優異表現，值得全國同胞兩次愛的鼓勵。

(工商 )