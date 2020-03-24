Fed連番救市 歐美股市大漲 21:492020/03/24 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在聯準會（Fed）連番出手救市的激勵下，歐美股市周二強勁反彈，英國大盤大漲4.7％，重心站上5,000點大關，法國股市勁揚逾5％，德國大盤暴漲6.6％；華爾街股市跳空大漲，道瓊工業指數飆漲1,250點或6.8％，來到19,850點，標普5百與那斯達克指數分別大漲6.1％與 5.8％。 (工商 ) #大漲 #Fed #連番 #歐美股市 #大盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 柏南克與葉倫發聲 建議Fed擴增權限買企業債 04:102020/03/20 全球財經 Fed降息救市越救越慘 原因在這裡 17:002020/03/23 財經 Fed無上限灑幣救市無效？ 美股開盤重挫逾350點 21:372020/03/23 財經 黑色星期一股災來襲 Fed急推無限量QE 22:052020/03/23 財經 Fed鬆綁國債限制 美元荒可望緩解有利金融市場短期穩定 03:002020/03/24 財經 Fed買債無上限 激勵亞股黃金道瓊期齊飆高 09:312020/03/24 財經 Fed放錢 亞股大漲 台股返10年線收9285 14:492020/03/24 財經 在岸人民幣下午收盤大漲418點 19:222020/03/24 財經 Fed轟炸機式撒錢驚醒 黃金期貨大漲5.7％ 19:482020/03/24 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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