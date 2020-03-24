在聯準會（Fed）連番出手救市的激勵下，歐美股市周二強勁反彈，英國大盤大漲4.7％，重心站上5,000點大關，法國股市勁揚逾5％，德國大盤暴漲6.6％；華爾街股市跳空大漲，道瓊工業指數飆漲1,250點或6.8％，來到19,850點，標普5百與那斯達克指數分別大漲6.1％與 5.8％。

(工商 )