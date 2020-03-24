新冠病毒疫情嚴峻，對中租控股影響並沒有想像中悲觀，中租控股董事長陳鳳龍在24日線上法人說明會表示，中租控股保守估2020年營運成長率應可在5～10％，但一切仍看疫情變化。

中租控股集團有近半獲利來自大陸，因此，新冠病毒疫情爆發之後，該股股價明顯承壓，由於外資大拋售，使得該股股價近月回檔幅度逾3成。新冠病毒疫情對中租控股影響及因應之道成為法人追問焦點。

中租控股董事長陳鳳龍指出，中租主要獲利來源中，以台灣及大陸貢獻較高，之前大陸成長動能最強，新冠疫情爆發，出現前所未有的封城防疫，但到目前為止，大陸的復工狀況比預期好得多。中租控股在大陸據點，除了武漢外已全面復工，至於武漢據點在3月底應可以復工。

陳鳳龍說，中租控股在大陸客戶也有8～9成已復工，在元月23日之前大陸帳款回收率達99.4％，近2月帳款回收率也有96％多，另外3％多無法如期還款的客戶，將其歸為二部份，一、營運影響較小的客戶給3個月寬限期，這部份約有2％客戶；二、還款困難的客戶則給展延，如原本24期改成30期還款，歸在此類的客客戶約有1％。

陳鳳龍表示，至於台灣部份，雖然新冠疫情對台灣的旅遊以及餐飲業等衝擊大，但因台灣疫情可控且中租在這兩大產業的客戶並不多，所以對中租影響不大，台灣YOY成長率可望超過10％；至於東協地區比重不大且營運正常，新冠疫情對中租東協地區營運也沒有重大影響。

但考量目前全球疫情仍嚴峻且不可預知，陳鳳龍表示，今年業務成長率應有5～10％，但不會放棄追求更高成長率的可能。

即使中租控股股價受到新冠病毒疫情影響，但陳鳳龍說，目前沒有實施庫藏股計劃，原先規劃籌資計畫會續進行，今年會發特別股作籌資，至於股利政策也沒有改變，25日中租控股董事會決定配息配息率後公布。

中租控股已連2年都賺逾一個股本，2019年全年自結稅後淨利154.7億元，年增15.7％，每股盈餘11.65元，優於2018年10.37元。

(工商 )