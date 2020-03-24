莊敬高職以奈米鋅抗菌液透過氣霧的方式打造抗菌隧道，替師生把關。（莊敬高職提供）

莊敬高職以奈米鋅抗菌液透過氣霧的方式打造抗菌隧道，替師生把關。（莊敬高職提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，更加深校園防疫的安全維護重要性。目前一般校園內，如何打造無毒無害對人體沒有傷害，對環境不會產生二次汙染，又能跳脫平面噴灑，來到整個立體空間的殺菌，並兼顧經濟的最佳效益。

一間8M(長)＊9M(寬)＊3M(高)的立體標準教室空間，整體的效果僅需8塊錢含 電費的費用，並具備長效性的功效，不是只有靠酒精或一般殺菌液的瞬間抗菌效益，減少造成學校在防疫上花掉極大的人力與物力。

莊敬高職以奈米鋅抗菌液透過氣霧的方式在場域中先做排演，抗菌棚、辦公室、一般教室、電腦教室、專科 教室、衛浴廁所、水溝水池、玻璃門窗、電梯設施、樓梯扶手、交通載具、環境 草地、門把開關、紡織產品、皮革製品、空調濾網，更增設了奈米鋅防疫隧道， 噴灑奈米鋅抗菌液，不同於以往僅手部噴灑。

校方以「隧道式」的方式與校區全方位的施作，將校區內的異味除臭消滅病源，破壞蠅蟲卵，徹底根除病媒蚊的傳遞， 尤其是鞋底的消毒抗菌，讓全校師生享有「全面性」的無菌學習環境，讓家長面對 疫情更能安心。

後續，透過雲端管控程式的運用，配合學生的額溫偵測加上學生的身份的辨別，能確實將每位師生的健康體溫檢測，將訊息連結到校內班級管理者知道， 甚至可以上傳到教育局，增加數據使用的便利性。

另外，除了使用口罩外，世界衛生組織與衛福部更提醒，「勤洗手」跟「戴口罩」一樣重要。生活習慣做得好，全民防疫更有效。

(中時 )