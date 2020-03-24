目前正值黑鮪魚、鬼頭刀捕撈期，但東港漁港卻停滿漁船，漁民苦嘆新冠肺炎疫情全球延燒，在印尼暫停輸出漁工後，根本找不到船員、出不了港。（謝佳潾攝）

漁民指出，政府雖針對漁業祭出經濟紓困、優惠新貸還舊貸，但無「法規紓困」配合如開放船員整併補缺工，漁船依舊無法作業還貸款。（謝佳潾攝）

目前正值黑鮪魚、鬼頭刀捕撈期，但東港漁港卻停滿漁船，漁民苦嘆新冠肺炎疫情全球延燒，在印尼暫停輸出漁工後，根本找不到船員、出不了港，政府雖針對漁業祭出經濟紓困、優惠新貸還舊貸，但無「法規紓困」配合如開放船員整併補缺工，漁船依舊無法作業還貸款。

台灣鮪延繩釣協會指出，全台約有近2萬名外籍移工從事漁業，當中印尼籍占7至8成，菲律賓籍約1成，越南籍則大概有4、500人，換言之，此次印尼政府暫停輸出人力，對台灣遠洋及沿近海漁業的衝擊都非常大，因為只要船員湊不齊，根本無法出港。

協會祕書長何世杰說，船員作業如同生產線作業員，缺一不可，而今漁船因漁工不足無法出港，也就等於無法作業，這真的不是經濟紓困可以解決的。他說，以漁民貸款3500萬分10年還來看，每年加利息至少要還370萬，而目前雖可貸新貸優惠還舊貸，但若一直沒作業，哪來的錢可以還新貸款。

「虧損多少，漁民都能共體時艱，但至少要讓他們能出港！」何世杰不捨地說，目前正值黑鮪魚、鬼頭刀捕撈期，但出東港的漁船卻少2成，多數漁民只能苦等政府祭出法規紓困，如讓船員整併補齊缺工、或允許簽證到期但無法歸國的移工繼續作業，才得以出港捕魚。

他強調，今年可預期鮪魚捕撈量一定減少，但卻不會物少價昂，因國際市場根本大癱瘓，如鮪魚價錢原本1公斤約130塊，但現已掉至105塊，所以只有「全面紓困」、經濟面與法規面同步進行，才能真正幫到大家。

(中時 )