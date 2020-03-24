臺灣期貨交易所於109年3月24日公告調整宣德期貨契約（PPF）及為升期貨契約（ODF）的所有月份保證金適用比例，並自109年3月25日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施。

本次調高係宣德（股票代號：5457）經櫃買中心於109年3月23日公布為處置有價證券（處置期間為109年3月24日至4月8日），期交所依規定調高宣德期貨契約（PPF）所有月份保證金為現行所屬級距2適用比例的1.5倍，自109年3月25日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，4月8日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所前於109年3月20日交易時段結束後起調高為升期貨契約（ODF）所有月份保證金為級距2適用比例的1.5倍，該調整係因為升（股票代號：2231）經證交所於109年3月18日第一次公布為處置有價證券（處置期間為109年3月19日至4月1日）。本次為升期貨契約（ODF）調高係為升經證交所於109年3月23日第二次公布為處置有價證券（處置期間為109年3月24日至4月8日），期交所依規定調高所有月份保證金為級距2適用比例的2倍。自109年3月25日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，4月8日該契約交易時段結束後恢復為3月20日調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，宣德期貨契約（PPF）及為升期貨契約（ODF）保證金調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

(工商 )