多數民眾若看到小便顏色呈現鮮紅色，都會相當緊張，立刻到門診求助，但泌尿科醫師蘇士銘在節目《健康2.0》上透露，若看見小便顏色出現紅色，首先應先釐清是否為真的血尿，因為某些食物或藥物都會改變尿液的顏色，例如火龍果等，若是將這些因素排除後，尿液顏色仍是紅色，那就要注意了。

蘇士銘表示，造成血尿的常見原因有4種，第一就是尿路感染，若是此種狀況，會建議病人多喝水或給口服抗生素，若沒有出現發燒症狀，一般3～5天就能痊癒；但如果是血尿結合蛋白尿的情形，就要考慮是不是腎臟出現問題。第二為結石，一般會出現疼痛感，有病患表示結石的疼痛和婦女生產的疼痛不相上下，此情形可以透過X光和超音波找到結石位置，加以治療。另外兩種為撞傷造成的泌尿系統出血及泌尿系統的惡性腫瘤，若是病人出現血尿，甚至血塊，但又查不到原因，那就要進一步做膀胱鏡檢查或是靜脈腎盂攝影，最令人擔心的情況，就是罹患泌尿道的惡性腫瘤，且通常是無痛性，較難察覺。

蘇士銘指出，很多年長者或是視力不佳的民眾經常沒有注意到血尿情形，導致問題越來越嚴重，他也提醒民眾，若是小便時出現血尿或是血塊的情形，要盡快就醫，讓醫生找出原因，避免延誤病情。

(中時電子報)