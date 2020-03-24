老醋罈裡有新秘密！醋被國外專家學者視為新一代的超級食物，降血脂、控制血糖，甚至提升免疫力，都少不了它。

醋在國人的飲食習慣裡已是隨處可見。用醋和鹽做成涼拌小黃瓜，是夏天常見的開胃小食。冬天熬煮排骨湯，放點醋可使骨頭裡的鈣質容易釋出。米飯中拌入醋可以使其不會太快酸敗。

這樣平實的醋，逐漸受到西方重視，視為新一代的超級食物。關於醋對健康益處的學術研究正與日俱增。不過需要注意的是，儘管研究顯示有這些可能的好處，在飲食中加入醋還是不能取代正規的醫療。

1.控制血糖

美國亞利桑那州立大學教授卡羅強斯頓（Carol Johnston）花費超過10年的時間，研究醋與血糖的關係，並認為醋對於調控血糖有某種程度的效果。因為醋會讓澱粉類變得較難以消化，食物消化時間變長，血糖就不致於太快升高。

對於預防或許有效益，但是學者們也強調，如果你已是糖尿病患者，千萬不要將醋用做治療；還是要依循正規治療，並改變食物的選擇。

2.降血脂

《農業和食品化學期刊（Journal of Agricultural and Food Chemistry）》在2011年的一篇研究指出，有研究員在動物實驗中發現，喝醋的動物體內三酸甘油脂會隨之降低。

3.助長腸道好菌

釀造醋屬於發酵食物，可以幫助體內好菌的生長。腸道被視為體內的重要免疫器官，益菌多不只是有助於消化，對於身體整體免疫力的提升都會有好處。

釀造醋屬於發酵食物，可以幫助體內好菌的生長。（圖片來源：pixabay）

4.減重

醋當中的主要成分醋酸也被發現有降低體脂肪，進而減重的功效。日本研究人員曾經給近200位體重超過標準但是健康的人分成兩組進行實驗，兩組均不刻意改成低脂飲食，只是其中一組在日常生活中額外飲用稀釋過的醋，12周後喝醋的組別平均體重下降1公斤。研究員推測，醋可能會使體內分解脂肪的活動變得活躍起來。

5.除口臭

醋的主要成份醋酸有些微的殺菌作用，可幫助分解口腔細菌，甚至也能對抗造成喉嚨疼痛的細菌。但是，不建議特別用喝醋，包括稀釋後的醋，作為口腔保健的方式，以避免琺瑯質受到侵蝕。只能說在飲食中拌入適量的醋，有可能讓口腔在進食之後，不會太快、太容易滋生過多的細菌。

(中時電子報)