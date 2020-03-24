1名男子日前從北京返台，按規定需接受14天居家檢疫，但他日前卻失聯行蹤不明，北市府24日公布男子身份，北市警方晚間在台北車站附近一家網咖找到這名男子，目前將交由檢疫人員帶回。

據了解，該名男子兩天前就找不到人，北市民政局24日公布其名字，北市警方晚上9時許，台北車站一家網咖內，找到該名失聯的居家檢疫者。

該名男子初步並無發燒咳嗽症狀，對自己落跑失聯沒有多做解釋，警方已目前已通報檢疫系統將他帶走，並將研議他的違規罰款。

(中時 )