找到了！北市居家檢疫失聯者陳冊 竟是溜去北車網咖打電動 22:062020/03/24 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在北車網咖找到落跑男子。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名男子日前從北京返台，按規定需接受14天居家檢疫，但他日前卻失聯行蹤不明，北市府24日公布男子身份，北市警方晚間在台北車站附近一家網咖找到這名男子，目前將交由檢疫人員帶回。 據了解，該名男子兩天前就找不到人，北市民政局24日公布其名字，北市警方晚上9時許，台北車站一家網咖內，找到該名失聯的居家檢疫者。 該名男子初步並無發燒咳嗽症狀，對自己落跑失聯沒有多做解釋，警方已目前已通報檢疫系統將他帶走，並將研議他的違規罰款。 (中時 ) #男子 #檢疫 #警方 #失聯 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 回診怕染疫 雲林慢性病患鬧失聯 04:102020/03/20 地方新聞 憂失聯移工成防疫破口 移民署呼籲投案將享禮遇 13:322020/03/20 社會 堵防疫破口 3措施籲失聯移工到案 04:102020/03/21 社會新聞 不收容、不管制、低罰款 移民署鼓勵失聯移工投案 11:392020/03/21 政治 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 警方更新檢疫資料 當場逮到首例嗨玩夜店居家檢疫男 19:012020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 雙北防疫不同調 柯侯較勁 01:202020/03/24 地方新聞 亂填資料 北市公布居家檢疫失聯者「陳冊」 17:022020/03/24 生活 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 社會熱門新聞 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在 這位法官中籤了 - 社會 檢疫男偷跑10分鐘 桃警火速逮人開罰 - 社會 找到了！北市居家檢疫失聯者陳冊 竟是溜去北車網咖打電動 - 社會 殘忍！領養犬隻後宰殺食用 3共犯遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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