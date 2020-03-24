近期因新冠肺炎不少人必須在家工作，但是剛從工作的環境突然必須在家裡上班，一定會有不適應，網紅「Hello Catie」就分享自身從辦公室變成在家工作者的經驗，5招在家提升工作效率的妙招。

在家工作沒效率? 五招提升工作/讀書效率 5 tips for working from home

一、清楚劃分工作時間

要清楚劃分工作和休息時間，不然會一整天都像在上班。她舉例如果公司有打卡制度，那就比較能畫分，因為一旦上班打卡了，會比較進入狀態。

二、分配工時或製作工作清單

工作開始的5分鐘，就先想一下今天要做什麼，列出工作項目與分配時間，有效的管理你的工作內容，還要寫上完成時間，但一定要盡力而為，一天只有24小時，不要一次規劃太多，反而做不完。她也提醒如果你是個愛拖的人，排工作日程一定要按最後交件日期來排，不要幻想自己會提早完成工作。

三、設定鬧鐘（番茄工作法）

一次設定25分鐘，在這時間內要很專心在工作上，不能玩手機或做別的事情，時間到了後休息5分鐘，循環4次可以得到比較長的休息時間，但25分鐘也可以依自己的狀況設定，減少或增加。

四、一次只專注一件事

不要多頭馬車，一次做一堆事情，尤其是無法一次做很多事情的人，一次專注一件事情，可以工作的更完美。

五、主動回報工作進度

回報工作進度，在家工作最怕就是老闆以為你偷懶，所以在家工作者要主動回報進度，不要等到老闆問才來回答。

(中時電子報)