西班牙新冠肺炎疫情規模，在歐洲僅次於義大利。西班牙87％的新冠肺炎死亡病例是70歲以上老人，養老院更是「重災區」。協助防疫的西班牙士兵日前在養老院赫然發現，有些老人疑似遭惡意遺棄，任其自生自滅，甚至有的已經陳屍床上，景象令人不勝唏。

在疫情嚴重的首都馬德里，有一間醫院，現場湧入大批病患，候診區椅子也被坐滿，甚至有許多人躺在走廊地板等待診治。網路流傳的影片中不時會聽到患者咳嗽聲。西班工會代表指出，急診病房人數是平日的3倍，沒有病床的患者有人甚至在椅子上等待超過30小時。有患者只能躺在走廊地板上。

西班牙首都馬德里14家公立殯儀館先前宣布停止接收遺體，理由是工作人員缺乏足夠防護裝備。馬德里市府表示，將啟用馬德里市一處購物中心溜冰場作為臨時太平間，以緩解死者家屬的痛苦、紓解醫院的壓力。

在歐洲疫情最嚴重的義大利，累計已有6077人，其中至少50人是神父。義大利北部的醫療系統已經不勝負荷，近日傳出住在倫巴底貝爾加莫省的72歲天主教神父貝拉岱利，染病後其所屬教區為他購置呼吸器維生，但他犧牲自己，將呼吸器轉讓給一名素未謀面的年輕患者，最終他病情惡化，於上周病逝。

另一名神父馬丁在「推特」分享這件事，並引用聖經章節約翰福音15章13節：「人為朋友捨命，沒有比這更大的愛了。」

(中視)