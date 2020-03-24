新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，許多民眾因此取消出國，交通部長林佳龍24日表示，對於有取消出國紀錄的民眾，研議發給500元國旅抵用券，總經費約10億元，目前方案仍在規劃中。

林佳龍表示，一年有1,700多萬人次出國旅遊，而國外到台灣旅遊一年約1,100萬人次，希望能把觀光逆差轉為國內旅遊。因此對於有取消出國紀錄的民眾，在未來疫情趨緩需復甦國內觀光業時，研議發給500元國旅抵用券。龔明鑫指出，蘇貞昌也支持這樣的方案，交通部既然有想法，將會盡快安排相關會議，盡快拍版。

另外，對於新冠肺炎嚴重衝擊觀光旅遊業，林佳龍指出，政府將對業者提供補助，旅行業有將近4,000家業者，一個月補助10萬元，最多補助三個月；在旅宿業方面，分為旅館跟民宿，旅館每家補助20萬元，民宿5到10萬元，若是比較大型的業者，會根據營業額跟員工數、地價稅與房屋稅等，進行分級，再增加補助；觀光遊樂業方面，每家補助20萬元。

龔明鑫說，對於觀光旅遊業、旅宿業等補助經費約60億元。林佳龍也說，將使用相關基金，對航空業提供專案融資500億元，利息補貼約需40至50億元。

對於旅行業、旅宿業和觀光旅遊業員工即艱困企業提供薪資補助方案，業績衰退達五成以上，不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達兩成員工，政府補助每人每月原薪資兩成，上限1萬元，共三個月。

(工商 )