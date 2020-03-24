受惠最大客戶耐吉（Nike）成品鞋出貨量增加，加上新廠加入營運助威，豐泰企業（9910）24日經董事會通過去年度合併財報，2019年度合併營收739.3億元、年增14.62％，創歷史新高，加上營業利益及營業外收入淨額同步增加，稅後盈餘62.3億元、年增18.39％，EPS 8.48元，高於2018年度7.16元，均創獲利與EPS歷史新高

豐泰去年度EPS 8.48元，高於鈺齊-KY去年度7.81元，躍居製鞋三雄去年度EPS最高。

豐泰董事會也通過去年度股利，每股擬配發股息4元，及配股2元，合計6元，優於2018年每股配息5元。至於公司人事案，豐泰副董事長王建榮，取得中央大學碩士學位，原兼豐泰第二事業部總經理，24日經董事會同意，解除兼任經理人職務，生效日期3月25日。

不過，因新冠肺炎疫情延緩大陸廠開工及農曆春節放假天數較長，已波及豐泰2月及前2月的獲利表現，豐泰日前自結累計今年前2月稅後淨利為6.63億元、年減30.46％，EPS 0.9元，低於去年同期的1.43元。

展望2020年營運，豐泰透露，集團今年將增加7至10％製鞋產能，以因應未來客戶訂單需求。

豐泰2019年度成品鞋銷售量達1億2,237萬雙、年增6.3％，創歷史新高，使得2019年度合併營收739.3億元、年增14.62％，創歷史新高，因營業利益及營業外收入淨額同步增加，加上2019年度新台幣兌美元匯率，比2018年度呈現貶值，使2019年度稅後盈餘62.3億元、年增18.39％，創歷史新高，EPS為8.48元，高於2018年度7.16元，也創歷史新高。

豐泰今年將持續加重海外越南及印度等營運布局，旗下越南春祿工業區擴建新生產線，持續開線，生產「 Nike鞋」及「非Nike鞋」；豐泰董事會已通過投資2,700萬美元，設立越南子公司Vietnam Nam Ha Footwear公司案，並租下越南平順省德令縣48.55公頃土地，目前已進行設廠規劃設計中，準備打造越南新的製鞋基地，再增加越南製鞋產量。

另在印度廠區，豐泰仍持續加碼製鞋產能，旗下印度第二工業區Bargur第一階段廠房，生產Nike鞋產線已滿載；第二階段廠房開始增設產線，預定今年度可投產，繼續為主力客戶增加所需鞋款。屆時，集團可擴大印度第二工業區Bargur廠區的製鞋規模。

(工商 )