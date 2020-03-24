（日月千禧酒店與BMW總代理汎德攜手合作，推出「馳騁樂遊」住房專案。圖／日月千禧）

面對新冠肺炎疫情持續發燒，防疫自駕、安全安心地玩台灣正夯！日月千禧酒店為搶攻國旅市場，強化與頂級品牌的連結性，豐富旅客的體驗行程，即日起至6月30日與BMW總代理汎德攜手合作，推出「馳騁樂遊」住房專案，凡於活動期間入住，即可免費試駕BMW X4豪華運動跑旅。

日月千禧酒店表示，「馳騁樂遊」住房專案每日限量提供，預訂即享平日雙人入住日月客房，每房每晚5,199元；4人入住豪華家庭房，每房每晚8,399元。

享用專案的旅客，除可於入住期間（當日下午15:00後至隔日中午12:00前）免費試駕BMW X4豪華運動跑旅，並依入住人數搭贈饗樂全日餐廳百匯自助式早餐；週六及國定例假日入住，每房每晚需加價1,000元，不適用於團體及旅行社訂房、不與其他優惠併用。

日月千禧進一步表示，BMW X4豪華運動跑旅被譽為BMW X家族中最富魅力的車款，自上市以來，便以堅強的產品實力受到許多消費者喜愛，為許多車迷朋友帶來更加精采的生活體驗。

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫自駕安全安心地玩台灣已成為趨勢，日月千禧表示，駕駛BMW X4豪華運動跑旅，不論是前往台中國家歌劇院、新光三越與大遠百雙百貨商圈，以及逢甲觀光夜市等知名景點，或暢遊彰化、南投自然風光，皆輕鬆自在、快速便捷。

(工商 )