國泰產險雖自3月20日晚間起暫停受理投保海外旅遊綜合保險，該產險表示，由於考量部分民眾仍有出國的必要行程，已於23日晚間又開放民眾投保純旅遊平安保險，以提供民眾所需要的意外傷害及醫療保障。

國泰產險自3月20日晚間起暫停受理投保海外旅遊綜合保險，富邦產險也自3月23日起將暫停受理「國外」旅遊各項旅綜險投保服務，但是因部份民眾還是有出國需求，因此，兩家產險公司表示，目前仍提供「旅行平安保險」，也建議民眾避免非必要的出國旅遊，以響應政府防疫政策。

國泰產險表示，由於中央流行疫情指揮中心於20日將全球旅遊疫情提升至第三級警告，對應到旅遊不便險時，受法定傳染病影響旅程進行的相關保障項目，包含旅程取消、旅程延誤與旅程縮短等，皆因為保險事故已經發生，將無法獲得保險保障。有鑑於此，該產險立即自3月20日晚間起暫停受理投保「海外」旅遊綜合保險，也建議民眾避免非必要的出國旅遊，以響應政府防疫政策。

國泰產險指出，後來考量部分民眾仍有出國的必要行程，才又於23日晚間開放民眾投保純旅遊平安保險，以提供民眾所需要的意外傷害及醫療保障。但還是提醒民眾，因海外地區物價不同，如歐、美、日、澳等地區的醫療費用較高，投保時需再評估海外突發疾病醫療的保障額度進行投保，同時再次呼籲民眾除了透過購買保障轉嫁風險外，更可審慎評估維持原訂行程的必要性，降低風險發生的機率。

(工商 )