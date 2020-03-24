國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）24日與臺大醫院新竹分院（臺大新竹分院）簽訂合作備忘錄，雙方將運用國研院動物中心最新建置的「雙向性血管造影系統」，以動物器官測試驗證臺大新竹分院開發的心血管、腦血管及支氣管疾病的創新精準療法，讓這些創新療法提早應用於臨床診療，加速尖端醫療器材與創新療法的商品化及國際化。

國研院動物中心表示，簽訂合作備忘錄後，國研院動物中心將與臺大新竹分院共同開發、驗證創新之醫療技術與器材；初步規劃將利用「雙向性血管造影系統」開發支氣管導航定位技術、心肌梗塞誘發心律不整精準療法，及出血性腦損傷前驅診斷方法。

臺大新竹分院近年積極開發各種創新療法，並建立優秀的透析血管、心臟衰竭、心電生理治療及支氣管導航定位手術等研究團隊。這些創新療法在運用到病人身上之前，必須先在動物身上精準測試驗證，以確認其治療效果，並預防可能引發之不良後果。

國研院動物中心指出，傳統上以動物進行試驗手術時，會在術前使用電腦斷層掃瞄或磁振造影繪製出動物器官的3D影像，並規劃手術路徑。惟動物和人類的器官不完全一樣，醫師以動物器官進行試驗手術時，若僅憑事先繪製的3D影像，較難掌握實際的手術情形，有可能會產生誤差而造成手術風險。

為滿足近年來在腫瘤、心血管、支氣管與腦神經科學研究的動物試驗研究需求，國研院動物中心新近建置了動物試驗專用的「雙向性血管造影系統」。此系統除可事先提供動物器官的3D影像，供醫師規劃手術路徑外，更重要的是可在手術過程中即時以低劑量X光拍照，並繪製動物器官的3D影像，醫師只要穿著防護衣，即可邊動手術、邊透過螢幕清楚看到手術進行情形，順利達到精準測試驗證創新療法的目的。

(工商 )