新冠肺炎疫情果然對經濟帶來致命打擊，IHS Markit周二公布3月歐元區綜合採購經理人（PMI）初值僅31.4點，不但創歷史新低，還改寫史上單月最大跌點，美國綜合PMI也跳水至40.5點的歷史最低，相關數據皆顯示歐美第一季國內生產毛額（GDP）都大幅萎縮。

由於疫情快速蔓延，歐美經濟活動急凍，其中又以服務業衝擊尤重，歐元區服務業PMI從2月的52.6點崩跌到3月的28.4點，創下1998年開始此項統計以來的新低；製造業景氣下滑幅度較輕，歐元區製造業PMI從2月的49.2點降到3月的44.8點，改寫92個月最低。

此份報告顯示歐元區面臨經濟嚴重衰退危機，IHS Markit首席企業經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，「3月份整個歐元區的商業活動全面崩跌，崩跌程度甚至比2008年金融危機的高峰時還要慘。」

威廉森還說，「調查報告指向歐元區GDP的季減年率可能高達8％，而且PMI指數很可能還未觸底。」

德國綜合PMI從50.7點跳水到3月份的37.2點，創11年最低，法國綜合PMI從52點崩至30.2點，創歷史新低，也創下史上單月最大跌點。德國財長舒茲（Olaf Scholz）周一指出，德國今年經濟可能萎縮5％。

美國的PMI數據同樣跳空開低，綜合PMI從2月的49.6點急降至3月的40.5點，創下有紀錄以來的最低，服務業PMI從49.4墜至39.1，製造業PMI從50.7掉到49.2，代表景氣由擴張轉為萎縮，且來到10年最低。

威廉森表示，「數據顯示美國經濟可能已經陷入衰退，接下來衰幅勢必還會惡化，從3月PMI推估美國GDP季減年率大約將近5％，而隨著封城與關廠數字不斷上升，第二季的衰幅只會更大。」

(工商 )