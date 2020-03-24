新冠肺炎疫情持續延燒，日本國內也因為如此出現口罩缺貨的情況，而在早先疫情沒有那麼嚴重時，愛知縣豐川市為了要支援友好城市的無錫市，豐川市市長竹本幸夫決定送4,500口罩過去支援，不過現在卻反悔改口，希望中國大陸能夠把這些口罩還回去。

日本在今日與國際奧會達成協議，決定要將奧運延後一年舉辦，因為目前國內疫情遲遲無法獲得控制，國內也出現口罩缺貨的情形，而根據日本東海電視報導，愛知縣豐川市與江蘇省無錫市結為友好城市，而因為這個「友好城市協議」，在中國大陸爆發疫情時，送口罩過去支援。

在2月初時，豐川市市長竹本幸夫決定送4,500口罩和1套防護衣到江蘇省無錫市新吳區，當作對友好城市的防疫支援，不過沒有想到1個多月過去，日本國內疫情也逐漸加重，豐川市目前為勞工準備的口罩庫存即將見底，大約在5月底時就會用完。

也因此豐川市市長竹本幸夫也開口像無錫市喊話，如果還有口罩庫存的話，希望能將當初捐的4,500個口罩還回來，反悔的言論也引起日本國內輿論，認為這是相當丟臉的一件事情。

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(中時電子報)