受到新冠肺炎影響，行政院宣布第2波紓困政策，減免水、電、瓦斯等民生費用減少家庭支出和經營成本，減免期間自今年1月到12月止。瓦斯部分自4月2日起調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元；電費低壓用戶可減10%、上限10萬；高壓用戶減少基本電費；水費部分則折扣5%、上限5000元。

經濟部指出，瓦斯部分自4月2日起調降天然氣5%及桶裝瓦斯每公斤5元，若以每桶20公斤的桶裝瓦斯計算，現價一桶約700元，相當於降價100至600元，且降價全面適用，不分企業或一般民眾。

電費方面，低壓用戶包括服務業及中小企業等，可享10%電費折扣、每月上限10萬元，目前預估40萬用戶將可受惠，減收電費初步估算36億元。高壓用戶則配合申請暫停部分契約容量，減收基本電費，若2年內申請恢復，可免收適用期間供電設備維持費，預估8000用戶受惠，減收13億元。水費方面，則每月折扣5%、上限5000元。

不同於瓦斯全面適用，水、電費折扣僅限中小企業，比照本次紓困條例的受災戶定義，即符合連續2個月營業額年減15％，或較去年7到12月減15％擇一即可，且不限產業別。攤販、手工業者、民宿等依商業登記法第5條免辦理登記的小規模商業也可適用此折扣措施。

(中時電子報)