隨著中國大陸的第二艘正規航空母艦「山東號」在2019年12月正式入列，解放軍的海軍航空兵也就需要培訓更多飛行員，因此需要一種可以起降在航艦上的教練機。解放軍海軍指定殲教9「山鷹」噴射教練機，改裝成航空母艦起降版本。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，現在能夠實際登上航空母艦的飛機，仍然只有殲16艦載戰機，然而殲16是主力戰機，擔任訓練任務的成本顯然太高。其實解放軍海軍已經購入殲教9，做為海軍航空飛行員的高級教練機，不過目前的這批殲教9，只能在陸地模擬機場起飛，這與實際的航降起降仍有很大的差異，殲教9需要頗大程度的改裝，才能在航空母艦上起降。

艦載飛機的起降較普通飛機來的嚴苛，它需要有較好的升力翼面，以及堅固的機體結構、粗壯的起落架與捕捉鉤。

殲教9「山鷹」，外銷型稱為FTC-2000，是由貴州航空工業公司（GAIEC）設計製作的超音速戰鬥機教練機，機身布局可追溯到殲7(MiG-21的大陸授權版)，將其進氣口從機首改到機身側，在機首換成大型雷達罩，機翼也改成複合三角翼(箭矢翼)。使用單位包括解放軍空軍(PLAAF)，以及解放軍海軍航空兵（PLANAF）。

殲教9配備了一門23公釐機砲，還有五個外掛硬點，4個位於機翼下方，一個位於中心線機身。它可以攜帶多達2,000公斤的有效載荷，可攜帶短程與中程空對空飛彈，空對地飛彈，無導引傳統炸彈，和火箭筴艙。

(中時電子報)