韓國N號房因涉嫌性虐74名少女，引發全球高度關注，韓國媒體更大動作地公開主嫌「趙博士」趙周彬的照片與身分，令人難以想像長相平凡宛如一班大學生的趙周彬，竟會做出如此噁心之事！只是今（24日）SBS電視台再度踢爆趙周彬的恐怖行徑不只一樁，竟還涉嫌一起買兇殺人案！

據SBS報導，N號房主嫌趙周彬曾以400萬韓元（約9.7萬台幣）的代價，答應替一位公益勤務員姜某向舉報他的女性復仇，殺害對方的幼稚園女兒。原來這位姜某曾因反覆威脅一名30多歲的女性遭判刑，服刑1年2個月後出獄，出獄後為了報復該女性，因此出價400萬韓元委託趙周彬進行復仇。

據悉，趙周彬接到委託後，循線找到該女女兒就讀的幼稚園，揚言要殺害女童，更講好讓姜某把錢放在公寓消防栓上，由趙周彬自己拿走。幸好趙周彬並沒有真正行動，而韓國警方也掌握他們涉嫌殺人計畫，並對此展開調查中。

N號房主嫌「博士」趙周彬近日照片與個人資訊都被韓媒公開，25歲趙周彬在大學成績優異，還領過校內獎學金，主修情報通訊相關。他自2018年畢業後建立聊天室，並拍攝上傳各種變態性虐影片，目前已知受害人高達74人，其中16位為未成年。本月19號趙周彬被捕，警方更在其住家搜出上億韓元現金。

(中時電子報)