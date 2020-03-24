台灣自來水公司董事長魏明谷上周突請辭，引發外界猜疑。目前接任人選已核定由台水現任總經理胡南澤升任，正走行政院程序中，近日即會公布。這位號稱「最長命總座」的專業經理人，從基層一路做起，歷任三朝董事長，屹立不搖，實屬不易。任內也頗獲下屬肯定，人緣極佳，高升後預料將會戮力執行自來水減漏、北水南調計畫。

胡南澤成大環工碩士，從台水工程師一路基層做起，歷任組長、工務處經理、區處經理，然後到總工程師、副總，最後在2013年升任總經理，到6月即將滿7年，創下台水「任期最長總經理」紀錄。期間歷任阮剛猛、郭俊銘、魏明谷三任風格完全不同的董事長，卻始終深獲倚重，其能力自不在話下。

「他是非常不錯的長官！」台水內部說，胡總性格務實、為人正直、專業能力夠、操守表現優，在公司內部更是「人緣相當好」。比起有些公司高層脾氣火爆愛開罵，胡南澤修養極好，同仁跟他開會都比較沒有壓力。

據了解，經濟部上周已把其人事案送到行政院，正在核定中，預料變數不大。但是其6月即將滿65歲，能否長任會有變數，5月得看內閣異動狀況，才能知道是否可以延退。

胡任內從2013年起推動「10年降低漏水率計畫」，預計到2022年止，目前成效良好，後續還要規劃第二期減漏計畫。板新二期供水工程目前正在收尾，胡南澤幾乎每個禮拜都親往板二工地視察，未來配合桃園新竹備援管線完工，即可「北水南調」，將桃園石門水庫供水增援新竹，這也是其任內重大計劃。

不過胡南澤公務系統出身，做事按部就班，預料台水未來營運呈現穩健風，大家所關心的「水價調漲案」，反映用水成本，建構節水效益，胡可能不會主動提出。任內預期將會以「減漏」、「老舊淨水場盤點汰舊」、「北水南調」計畫推動為主。

(中時 )