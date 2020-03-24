響應政府防疫政策，鼓勵返台者做居家檢疫，依據中央流行疫情指揮中心規定須隔離14天不能外出，同住家人要保持1公尺以上距離、共用衛浴與家具1日3次漂白水消毒，為此Folio Hotel推出「居家檢疫住家裡 家人住FOLIO」優惠住宿案，僅需出示家人檢疫相關證明即可預訂，連續入住14天加贈每日早餐1客。

為紓解防疫旅館需求，讓檢疫者留在熟悉的家中，換家人住旅宿，降低返台者與家人同居的傳染風險，也能落實防疫隔離， Folio Hotel實施全館環境加強清潔與酒精消毒，員工於值勤時均配戴口罩並測量額溫，協助旅客測量體溫以及提供酒精、乾洗手消毒，提供安全又安心的住宿環境，每晚僅需2500元，連續住14天再送每日早餐1客。

Port23餐廳選用新鮮食材搭配季節時蔬，推出4款繽紛餐盒。(Folio Hotel提供)

防疫期間外帶正夯，Port23餐廳選用新鮮食材搭配季節時蔬，推出4款繽紛餐盒，包含「嫩烤雞腿青醬炒飯」、「Beyond Meat炒飯」、「煙燻鮭魚炒飯」、「嫩煎松阪豬炒飯」，每款優惠150元，且訂購數量滿20個即可免費外送至台北大安區、信義區及松山區，很適合外食族、公司行號團體預訂。

(中時 )