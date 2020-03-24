新冠肺炎在全球肆虐，台灣連日暴增眾多境外移入個案，昨（23）日晚間有網友整理出當天的確診資訊，沒想到卻發現有10幾例在境外就已經出現症狀，這名網友認為，「飛機上的同行旅客根本會被他們害死」！

由於連日來新冠肺炎的確診病例多為境外移入，一名網友就在PTT上發文，他指出，在23日仔細地看了當日新增26例的確診資料後發現，「發現很多都是境外發病還硬要回台的，26例裡面至少十幾例都是這樣，發病日期比回國日還早，也就是說飛機上的同行旅客根本會被他們害死」。

網友仔細看過個案資訊後發文分享。（摘自PTT）

原PO繼續說，還在國外的人真的不要搶著回台，因為搭機過程中很可能遭傳染，機場入關、搭機回台、下飛機的時候，都可能被傳染，也就是返台過程中會有一堆傳染源，光這一個禮拜抓到100多個，他也反問，「所以返台真的好嗎？原本沒病的人經過這番折騰，沒病也會有病」。

底下其他網友看到後也直言，「發燒根本上不了飛機 ，都吞退燒藥偷渡的」、「超級自私，明知道自己發病硬要搭飛機回」、「推 飛機上反而更危險」。

(中時電子報)