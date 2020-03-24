受新型冠狀病毒肺炎全球疫情影響，日本首相安倍晉三24日與國際奧委會主席巴赫達成一致，東京奧運會將推遲至2021年舉辦。

根據《央視體育網》報導，安倍與巴赫24日舉行了電話會談。隨后國際奧委會和東京奧組委發布聯合聲明稱，根據世衛組織當天提供的信息，在東京舉行的第32屆奧運會必須重新安排到2020年以後、但不得晚于2021年夏天，這是為了保護運動員以及與奧運相關的國際社會每個人的健康。

巴赫和安倍表示，在這個動蕩的時期，東京奧運會能成為世界的希望燈塔，奧運圣火能成為當前世界所處的隧道盡頭的曙光。因此，雙方同意奧運圣火將留在日本。雙方還同意，本屆賽事的名稱依舊為「東京2020年奧運會」。

安倍在電話會談后的記者會上表示，日方提議考慮推遲（東京奧運會）大約一年，以使運動員能在最佳狀態下比賽，同時讓觀眾更安心、更安全地觀賽。對此，巴赫100%同意。同時安倍也敦促巴赫盡快就東京奧運會舉辦前景做出決定。

國際奧委會執委會24日將召開緊急執委會會議，討論延期舉辦東京奧運會事宜。

(中時電子報)