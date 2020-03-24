新冠肺炎從大陸武漢爆發，如今在全球肆虐，引起全球關注，就在大陸疫情「號稱」減緩之際，一名大陸男子日前搭乘從雲南返回山東的長途巴士，沒想到出現身體不適，短短3小時後急速身亡。事後經相關單位檢測，發現男子的新冠肺炎檢測結果為陰性，但卻驗出另一種可怕病毒。

男發病3小時急速身亡，竟是感染此病毒。（圖／中國新聞網）

根據大陸《中國新聞網》報導，陝西省安康市、寧陝縣衛生健康局，23日在縣政府網站發布《關於途經京崑高速寧陝服務區復工包車1名務工人員病亡事件的情況說明》。聲明指出，23日凌晨4點左右，一輛載有2名司機、1名醫護人員和30名務工人員的客運，從雲南返回山東，沒想到途中經過寧陝縣時，一名田姓男子突然身體不適，於是趕緊向警消求助。

陝西省安康市、寧陝縣衛生健康局事後也趕緊做出聲明。（圖／每經網）

警消接獲線報後，從高速路服務區將田姓男子等4人接到縣醫院急診科，院方除了對田男進行救治，對2名發燒人員和1名陪同人員進行新冠肺炎檢測，另外，同車的其餘乘客也就地進行觀察。

大陸男子經檢測發現感染的是漢他病毒。（圖／Diseasesdic.com）

田男最終搶救仍無效身亡，醫院為了安全起見，也對填男進行檢測，發現死者的新冠肺炎檢測結果為陰性，但卻在他身上發現了漢他病毒，據疾管署官網，漢他病毒症候群（Hantavirus syndrome）是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病。主要透過帶有病毒的齧齒類動物，像是鼠類，傳染給人類，人類感染漢他病毒後，依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」或「漢他病毒肺症候群」。

國外報導出，漢他病毒主要透過帶有病毒的齧齒類動物，像是鼠類，傳染給人類。（圖／Economic Times）

漢他病毒潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、眼睛虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，致死率5%至15%。目前當地也在李清死者感染途徑，釐清病發真相。

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(中時電子報)