立法院院會24日進行施政總質詢，經濟部長沈榮津備詢時，被眼尖網友發現身上竟出現代表「紅綠燈」顏色的貼紙，狂問說為什麼他要這麼做？經濟部粉專小編解答，說是因為出入各政府機關場所都要量體溫、貼貼紙，而沈榮津無意間被貼了紅、黃、綠3色在身上，畫面曝光後也讓許多網友看了笑瘋。

新冠肺炎疫情升溫，許多人關切政府該如何拿出相對應的經濟對策與政策，有不少人關注24日下午時段立法院院會進行的經濟組施政總質詢，當經濟部長沈榮津被詢時，被眼尖網友發現，「部長身上怎麼會有紅綠燈？」

仔細一看沈榮津西裝領口上，剛好貼了紅、黃、綠3種顏色的貼紙，而且這3張貼紙還整齊排列，乍看還真的像是紅綠燈造型一樣。

經濟部粉專小編晚間製作哏圖，圖中的蘇貞昌一臉困惑沈榮津為何要自備「紅綠燈」？還KUSO幫沈榮津設計對白回嗆蘇：「因為你自備電火球」 。

經濟部粉專小編解答，沈榮津身上會有3種顏色的貼紙是因為出入各政府機關場所都要量體溫、貼貼紙，然後沈榮津無意間被貼了紅、黃、綠3色在身上，經濟部粉專小編還因此開玩笑說：「不是每個人都會被貼成紅綠燈啦！」

(中時電子報)