國民黨立委吳斯懷和基進黨立委陳柏惟今天在立院質詢，陳柏惟主張讓香港人來台當兵，吳斯懷主張4個月軍事訓練役還要嚴訓，兩者問政深度，高下立判。陳柏惟的傭兵說，只為嘩眾取寵，連最基本的國防政策都搞不清楚。

吳斯懷這個會期想進國防委員會進不去，陳柏惟雖進了國防委員會，從幾次質詢聽來，並不用功。他開場白第一句話，先問備詢官員是否聽的懂台語，或要官員答詢我與大陸是否為敵國。

從黨外時代起，包括陳水扁、黃煌雄、林濁水等，進國防委員會的立委雖少，但功力紮實，問政個個犀利，這個傳統延續迄今。陳柏惟恐是少數連最基本的國防政策ABC都不清楚的立委，如果只想靠著意識形態在國防委員會混，問不出深度，很快就會被看穿手腳。

反觀吳斯懷，民進黨懷疑他暗中通匪，果若是，吳斯懷應該是希望軍隊愈混愈好，何苦質詢要軍事訓練役該磨練，擔心大陸進行海上封鎖，燃氣船進不了台灣，天然氣很快就會「斷氣」。如果吳斯懷真是想賣台，就不會苦口婆心希望國軍訓練更精進。

對軍方言，有吳斯懷這樣懂軍事的立委，是有幫助的。萬一有天，美方逼著蔡政府，要國軍做出主動挑釁大陸的軍事動作，如某美軍退役4星上將主張，要我戰機也去大陸沿岸戰巡，去大陸沿岸做演訓；或是美方逼著國軍採購價格不合理，而且在防衛作戰派不上用場的武器裝備，吳斯懷有言論免責權，可以在國會殿堂陳言力抗，一如他和八百壯士在街頭500多天，為退役和現役軍人抗爭軍改一樣。

國防委員會向來有很好的問政傳統，很諷刺的是，這個會期來了新人，想把網紅的作風帶到議場問政，還受到追捧，而真正懂軍事的，反而不得其門而入。

(中時 )