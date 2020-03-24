又要開始熱了！由於東北季風減弱，明天（25）開始西半部天氣晴朗，氣溫穩定回升，普遍都能到30度高溫；東半部雲量還是稍多要注意降雨，甚至部分地區仍會有大雨出現。而這波高溫要等到周五新的鋒面來到，才會再度降溫，期間要注意日夜溫差稍大。

根據中央氣象局《報天氣》指出，今（24）白天東北季風開始減弱，各地氣溫回升，呈現多雲到晴好天氣。不過晚間除了東半部地區有短暫陣雨外，北部水氣也會增多，不排除間斷性的降雨出現。

不過，明（25）風向漸轉為南風，降雨區改以東半部為主，海面的對流旺盛，部分區域恐出現大雨；背風的西半部地區則穩定多雲到晴，但要西半部山區及大臺北盆地要注意午後出現短暫陣雨。

氣溫更是呈現持續回暖的狀況，西半部這周末前白天普遍都會到30度；東半部地區雖然雲量稍多，也有26-28度。稍為要注意日夜溫差大，夜間凌晨溫度來到19-21度。

另外，根據《天氣風險》氣象預報指出，本周五前天氣普遍回暖、升溫，直到周五新的鋒面南下，屆時除了為全台帶來雨勢，也會稍為降溫，回到20度左右微涼的天氣。

(中時電子報)