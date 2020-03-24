為因應肺炎疫情對經濟造成的衝擊，環繞韓國首都首爾的京畿道政府周二（24日）宣布，將在4月對每位市民發放10萬韓元（約79.85美元）。相對於稍早數個城市承諾將對低收入民眾提供資金補助，京畿道的做法卻讓它成為韓國第一個針對所有市民提供抗疫基本收入的地方政府。

京畿道知事李在明周二召開記者會表示，為了對抗當前危機，「我們決定動員所有財務資源，並且提供每位市民10萬韓元作為抗疫基本收入。」

根據當地官員透露，這項資金將採用預付卡方式發放，並限定要在3個月內消費。

到2月底為止，京畿道約有1,329萬人口。自疫情爆發以來，該地區截至周二為止已有360人受到感染，至於韓國全國的確診人數則超過9千人。

相對韓國政府以財政負擔為由，遲遲不願推出基本收入計畫，數個地方政府已在最近率先宣布將對弱勢民眾提供補助計畫。

例如全州市政府在本月13日表示，將對約5萬名低收入民眾，每人發放約52.7萬韓元。之後包括首爾、慶尚南道與韓國疫情重災區大邱也跟進補助行列。

(工商 )