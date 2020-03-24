新冠肺炎防疫期間民眾減少出門，改在線上採購民生用品、處方藥、有聲書或電影，消費者對數位付款服務需求激增。

產業分析師指出，許多電子付款業者啟動因應季節性線上購物需求揚升的應變計畫，例如黑色星期五，或是透過雲端服務拓增處理能力。

根據顧問公司麥肯錫（McKinsey）估計，自2月底以來，義大利的電商交易躥升81％。義國是率先宣布封城防疫的國家之一，全球越來越多國家和地區開始採行類似措施，包括法國、英國、紐約和加州等。

研究機構IDC全球付款策略部門研究主管普瑞斯（Aaron Press）指出，電子付款需求大幅增加，商家面臨付款處理需求暴增難題。

線上付款業者PayPal技術長席瓦南達（Sri Shivananda）表示，公司的平台設計便是要處理全球付款需求突然激增。PayPal婉拒評論新冠肺炎對付款處理量的影響。

每當客戶利用轉帳卡或是信用卡在線上購物付款，交易數據會先加密再送至付款處理方，後者依賴買家發卡銀行的資訊來查核額度，若銀行批准交易，付款處理方通知賣家的銀行扣款。

雖然整個付款流程僅費時兩秒，但系統仍可能無力應付突然湧進的大量交易。網飛（Netflix）、Alphabet旗下YouTube和臉書，皆宣布降低歐洲視訊串流畫質，避免寬頻壅塞。

研究機構顧能（Gartner）分析師福德（Dayna Ford）表示，雖然零售流量激增，但2020年整體電子付款市場營收仍可能萎縮，航空公司和飯店等業者流失的付款服務收入，抵消線上零售付款收入增加。

(工商 )