新型冠狀病毒Covid-19疫情，現在已是全球公認的極遄事件，且情勢已升高到緊急程度，CSRone永續智庫今（24）日表示，這類的極端氣候事件近年來頻傳，最常見的是肇因於「氣候變遷」，危險等級已升高到「氣候緊急」狀態，CSRone研究團隊深入分析已出版的台灣企業永續報告，發現556家臺灣企業關注的風險議題排序中，「氣候變遷」已列為第4名，顯示臺灣企業「重視」氣候風險。

但研究團隊更進一步檢視企業的「實際作為」時，卻發現若以10分滿分為基準，總平均只有4.4分！超過六成的企業，約334家未揭露能源管理系統使用情況，更有超過七成的企業，達389家未說明碳足跡盤查情形。

CSRone永續智庫指出，即使在永續發展表現最優的台灣科技產業也只有4.8分，服務業只有3.8分。

該團隊認為，極端氣候事件頻傳，全球深受颶風乾澇、高溫熱浪、空氣污染、農作物產量減少等災害，現在又有新冠病毒作亂，我政府已於2020年1月2日修正相關法規，要求上市櫃企業必須揭露與氣候相關之風險與機會的鑑別、治理、可能衝擊的資訊，現在就看企業如何真正實踐。

因應此波疫情全球擴散，CSRone永續智庫以實踐作為的態度，除了今（24）日舉行線上記者會公布《2020臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》，也透過美國、新加坡、香港、中國大陸的合作管道，準備於本周四（26日）上午10:00，改為全球線上聽眾可免費參加的【2020年第六屆永續報告分析發表會】與【紙上論壇】，並延續原主軸「在不確定的世界保持優勢：重新定義下一個十年」，事先報名請上網站：https://csrone.com/events/555。

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