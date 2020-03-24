討好總統川普？德州副州長派翠克宣稱，在新冠疫情下，恢復經濟要比老年人的生命重要！話一出口，在美國網路世界上被轟爆！

即將70歲的派翠克在接受福斯電視訪問時，和川普總統表達一樣的憂慮。他指出，寧願冒著被病毒吞噬而亡的危險，也不要看到美國各州政府封城推行有害經濟的防疫措施。他特別指出，“不對新冠病毒感到害怕，而是對美國經濟正在經歷的一切感到害怕”。不過，他此話一說，立刻被酸爆，網路上在此新聞留言者大部分都是狂轟他的言論。網友們表示，像他這樣有權有勢者被照顧的好好的，當然不會死。“死的都是別人，他當然不害怕”。

派翠克在被記者追問時表示："還沒有人問過我，'作為一個老人，是否願意犧牲生命換取美國未來幾代人的繁榮'。如果這是交換條件的話，我願意。"他還強調，完全同意總統川普對防疫措施不能阻礙經濟的觀點，這些說法讓他感到欣慰。美國社會經濟政治應該盡快回到正軌，不應該犧牲經濟抗疫。“要智慧的對付病毒，老年人會照顧自己的”！

(中時 )