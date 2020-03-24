美國總統川普大力鼓吹瘧疾藥「奎寧」，可用於治療新冠病毒，但專家對此尚未經過臨床試驗的療法存疑。美國境內及奈及利亞甚至傳出，有民眾因為聽信川普自行服用「奎寧」，結果發生死亡或中毒的憾事。

川普23日在記者會上，再次提到「奎寧」有助對抗新冠疫情。他深信「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）加上抗生素「阿奇黴素」（azithromycin）的療法，能有效對付新冠病毒。川普稱這是「上帝的禮物」，24日就會在紐約州展開臨床試驗。

川普當天還在個人推特上轉貼一則推文，署名數位不動產經理的Chuck Callesto，推薦值得期待的新冠病毒療法，文章附上標題「法國醫生報告使用瘧疾藥治療新冠病毒，治癒率百分之百」的連結。

但川普一再吹捧「奎寧」對新冠病毒的療效，日前遭到美國專家打臉，提醒仍有待大規模臨床試驗的驗證。更何況把「奎寧」宣傳成新冠病毒剋星的結果，已造成這類藥物嚴重短缺。

就有美國民眾聽信川普說法，自行服用「奎寧」鬧出人命。亞歷桑納州醫療體系23日發新聞稿指出，當地一對60多歲夫婦就是擅自服下氯奎寧（chloroquine），半小時內就出現身體不適，被緊急送醫後，丈夫不幸身亡，妻子雖暫時逃過死劫仍命危。

令人難以置信的是，這對夫婦所服的藥物，常被水族館用來清除魚缸內藻類等有機物。

就連遠在非洲的奈及利亞，都傳出搶購「奎寧」胡亂服用的情況，證實至少有3起因服用過量而中毒的案例。

(工商 )