韓國現代重工（HHI），贏得了韓國海軍（ROK Navy）最新巡防艦的建造合約。HHI與國防採購計劃管理局（DAPA），簽署了總價4000億美元的合約，將負責設計與建造3500噸的FFX蔚山3型(Ulsan Class Batch-III)新式巡防艦。

海軍新聞(Naval News)報導，蔚山3型是一種輕載排水量3500噸、長129公尺，寬15公尺的新一代巡防艦，預定首艦在2024年交付。

現在的蔚山級，是1980年代的產物，是第1代韓國自製軍艦。總數有9艘，目前已有5艘退役，仍有4艘在服役中。至於蔚山3型，最大航速達到30節，並且安裝有4面固定式多功能相控陣雷達，能夠進行360度全方位對空域的偵測，防空能力有了顯著提高，可以說是輕量化的神盾艦。

動力系統也更新換代，蔚山3型採用馬達驅動/燃氣渦輪的混合動力式，電馬達模式時，航行噪聲較低，可避免被水下潛艇發現。若需要高速，則換成燃氣渦輪機，可高速運行，成為兼具速度與低噪音的雙重優點。

現代重工執行副總表示：「我們很榮幸能夠負責設計和建造最新的巡防艦，它們將是大韓民國海軍未來的支柱。現代重工還將以蔚山3型的成功開發經驗，再設計下一代的韓國本土神盾驅逐艦KDDX的開發工作。」

(中時電子報)